Domuzla mücadele için bırakılan kurtlar koyun sürülerine saldırdı

Uşak’ta tarım arazilerine zarar veren domuzlarla mücadele için doğaya bırakılan kurtlar, koyun sürülerine dadandı. Murat Dağı’nda onlarca koyununu kurtlara kaptıran çobanlar yardım istedi. CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım konuyu Meclis gündemine taşıdı.

Selami AYDIN

Uşak’ın Banaz ilçesinde mısır, nohut ve hububat ekili alanlarda büyük tahribat yaratan domuz sayısındaki artış nedeniyle çiftçilerin talebi üzerine bölgeye kurt salımı yapıldı. Milli Parklar Genel Müdürlüğü yaklaşık 10 yıl boyunca düzenli olarak saldığı kurtlarla domuzla mücadele başlattı. Fakat son yıllarda kurtlar koyun sürülerine saldırmaya başladı.

Bölgedeki çobanlar kurtların köylerin yakınına kadar gelerek otlayan hayvanları telef ettiğini belirterek yardım istedi.

‘ONLANCA KOYUNU TELEF ETTİLER’

Bahadır Köyü çobanlarından Kahraman Turgut yaz döneminde havaların sıcak olması nedeniyle koyunlarını gece otlattıklarını ve saldırıların da gece gerçekleştiğini belirterek, “Benim 6 koyunum gitti. Bir çoban arkadaşımızın iki bir diğerinin ise 4 koyunu kurtlar tarafından telef edildi.

Alaba Köyü’nde toplam 25, Gürlek Köyü’nde ise 30 koyun kurtlar tarafından telef edildi. Bu kurtlar yaban domuzlarının sayısı kontrol altına alınsın diye salınmıştı ama son yıllarda koyun sürülerine dadandılar” diye konuştu.

‘SAYILARI ÇOK BAŞA ÇIKAMIYORUZ’

Kurt sayısının çok fazla olduğunu ve bu nedenle başa çıkamadıklarını belirten Turgut, “Çoban sürünün başındayken saldırıyorlar. Sürüye bir taraftan geliyorlar, köpekler onları kovalarken diğer taraftan başka kurtlar geliyor. Geçen yıl köyün içinde otlayan 6 koyundan 4 tanesini telef ettiler. Devletin bu konuya el atmasını bekliyoruz.

Kendimiz bir tedbir alamıyoruz. Kurtlara zarar vermenin cezası çok büyük. Mallarımızı da koruyamıyoruz. Mağdur durumdayız” ifadelerini kullandı.

‘SORU ÖNERGESİ VERDİ’

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Uşak’ın yanı sıra Kütahya’nın dağ köylerinde de aynı sorunun yaşandığını belirterek, “Murat Dağı’ndaki köyler geçimlerini tarım ve hayvancılıkla sağlıyor. Buradaki vatandaşlarımızın cam ve mal güvenliği tehlikede” diye konuştu. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’nin yanıtlaması istemiyle önerge veren Yalım; “Alınan tedbirler var mıdır? Telef olan hayvanlar için köylülere destek olma ve hayvanları sigortalama gibi bir çalışmanız var mıdır? Dağlara salınan kurtlar mobil izleme yöntemleri ile izlenmekte midir?

Uşak ve Kütahya’nın dağ köyleri başta olmak üzere ülke genelinde diğer illerde de benzer şikâyetler artmıştır. Bu konuda nasıl önlem alıyorsunuz? Tarafınıza intikal eden yıllık vaka sayısı kaçtır? Bu vakalardan kaç tanesinde kurtlar insanlara zarar vermiştir?” sorularını yöneltti.

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