Domuzlar için tuzak kurdu, eşini kaybetti

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Alaturka Online
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Kastamonu’nun Doğanyurt ilçesinde bir kişi, domuzlar için kurduğu tuzakta eşini kaybetti.

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Domuzlar için tuzak kurdu, eşini kaybetti

Olay, Doğanyurt ilçesine bağlı Köfünanbarı köyünde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Doğanyurt ilçesinde çiftçilik yapan Ş.A., mısır bahçesini domuzlardan korumak için elektrikli tel çitlerden oluşan tuzak kurdu. Akşam saatlerinde elektrikli tel çite elektrik verdiği sırada 77 yaşındaki eşi H.A. elektrik yüklü tel çite dokunması neticesinde hayatını kaybetti.

Olayın ardından jandarma ekipleri, incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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