Donald Trump, Beyaz Saray’da ‘temizliğe’ başladı!

Amerika’nın Sesi’nde yer alan habere göre, Vindman’ın avukatı David Pressman, müvekkilinin Beyaz Saray’dan görevlik görevlileri eşliğinde çıkarıldığını açıkladı.

“DOĞRUYU KONUŞTUĞU İÇİN GİTMESİ İSTENMİŞTİR”

Pressman yazılı açıklamasında, “Müvekkilimin görevinin neden sona erdiği hakkında, Beyaz Saray’dan bu ülkeye hizmet eden bir askerin daha neden eksildiği hakkında Amerikalılar’ın aklında hiçbir şüphe yoktur. Yarbay Vindman’dan, doğruyu konuştuğu için gitmesi istenmiştir” ifadelerine yer verdi.

Trump gün içinde yaptığı açıklamada, “Kendisinden memnun değilim. Memnun olmamı mı bekliyorsunuz?” demişti.

Vindman verdiği ifadede, “Biden’lar konusunda var olmayan bir soruşturma açılmasını istiyordu. Hiçbir belirsizlik yoktu” ifadelerini kullanmıştı. Beyaz Saray yetkilisi, ABD’nin AB büyükelçisinin Ukraynalı yetkililere Biden’ların soruşturulması için baskı yaptığını duyduğunu söylemişti.

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“ONU HİÇ TANIMIYORUM”

Trump o dönemde Yarbay Vindman’ın ifadesinin bir kısmını dinlediğini belirtmiş, “Adamı hiç görmedim, onu hiç tanımıyorum” diye konuşmuştu.

Daha sonraysa, ifade veren bir diğer isim Başkan Yardımcısı Mike Pence’in yardımcılarından Jennifer Williams ile Vindman için “Asla Trumpçı olmadılar” demişti.

Williams hafta başında Beyaz Saray’daki görevinden ayrılarak ABD Merkez Komutanlığı’na kaydırılmıştı.

BAŞKA İSİMLER DE GÖREVDEN ALINABİLİR

Reuters haber ajansına bilgi veren bir kaynak, Vindman’ın yeniden Savunma Bakanlığı Pentagon’da görevlendirileceğini bildirmişti.

Vindman’ın Beyaz Saray’daki görevden alınacağı iddialarını ilk olarak Bloomberg haber kanalı gündeme getirmiş, bu adımın Ulusal Güvenlik Konseyi’nde daha geniş kapsamlı bir küçülmenin parçası olabileceğini duyurmuştu.

Bloomberg’e bilgi veren başka kaynaklarda bazı görev değişikliklerinin, Trump’ın kendisine ihanet edildiği algısından kaynaklandığını belirtti. Washington Post gazetesi de, Vindman dışında Trump’ın Temsilciler Meclisi ile azil soruşturmasında işbirliği yapan başka isimleri de görevden almayı düşündüğünü yazdı.

Öte yandan Trump, koltuğunun sallantıda olduğu iddia edilen Beyaz Saray Geçici Genel Sekreteri Mick Mulvaney’nin görevine devam edeceğini açıkladı. Trump, Mulvaney’nin yönetiminden ayrılacağı haberlerinin doğru olmadığını kaydetti.

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“BELKİ BAZILARI BUNUN HESABINI VERMELİDİR”

Azil sürecinde Trump’a karşı hareket ettiği öne sürülen Mick Mulvaney, 17 Ekim’de düzenlediği basın toplantısında Beyaz Saray’ın Ukrayna’ya yardımını askıya aldığını kabul etmiş, yabancı hükümetlere yapılacak yardımların ertelenmesinin sık rastlanan bir durum olduğunu söylemişti.

Ancak Mulvaney, daha sonra yapılan yazılı açıklamada Trump’ın 25 Temmuz tarihli Ukrayna lideriyle yaptığı telefon görüşmesinde karşılıklı bir pazarlığın kesinlikle yapılmadığını savunmuştu.

Mulvaney, Temsilciler Meclisi’nde ifadeye çağrılmasına rağmen, bu konudaki celbe karşı çıkmıştı.

Beyaz saray sözcüsü Stephanie Grisham, dün Fox News’a yaptığı açıklamada Başkan Trump’ın gördüğü ‘’korkunç” muameleyi gözden geçirdiğini söylemiş ve “Belki bazıları bunun hesabını vermelidir” demişti.

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