Donald Trump’a bir kötü haber daha

Eski ABD Başkanı Donald Trump, dünyaca ünlü Forbes iş dergisi tarafından yapılan en zengin 400 ABD’linin yer aldığı Forbes 400 listesinden düştü.

Sozcu.com.tr

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 25 yıl sonra ilk dünyaca ünlü Forbes iş dergisi tarafından yapılan en zengin 400 ABD’linin yer aldığı Forbes 400 listesinden çıktı.

Geçtiğimiz sene Trump, listede 339’uncu en zengin ABD’li olarak yer alırken, bu sene 2,25 milyar dolarlık serveti ile liste dışı kaldı. Trump’ın listeye en son sıradan dahil olması için 400 milyon dolara ihtiyaç olduğu ifade edildi.

2015 YILINDA 121’İNCİ SIRADAYDI

Trump’ın kişisel serveti başkanlığa aday olduğu zamandan bu yana düşerken, 2015 yılında net servetini 4,5 milyar dolar olarak açıklamış ve kendisine söz konusu listede 121’inci sırada yer bulmuştu. Birçok kişi ise ABD Başkanlığının Trump’a 2 milyar dolara mal olduğu yorumunu yaptı.

Amazon’un kurucusu Jeff Bezos, tahminen 201 milyar dolarlık net servetiyle dördüncü yıl listenin başında yer alırken, ünlü girişimci Elon Musk tahmini 190,5 milyar dolar serveti ile ikinci oldu. Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg listede üçüncü, Microsoft’un eski CEO’su Bill Gates dördüncü sırada yer aldı.

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