Donald Trump’ın heykelini yaktılar!

Slovenya’nın başkenti Ljubljana’nın kuzeydoğusunda yer alan Moravce bölgesindeki Donald Trump heykeli ateşe verildi. Yaklaşık 8 metre yüksekliğinde olan heykeli kimin ateşe verdiği henüz bilinmiyor.

The Guardian’da yer alan habere göre, Moravce Belediye Başkanı Milan Balazic heykeli yakan kişi hakkında Slovenya polisinin soruşturma başlattığını açıkladı.

Heykelin yaratıcısı Tomaz Schlegl, geçtiğimiz Ağustos ayında tanıttığı Trump heykeli için “Bütün popülistler gibi, heykelin iki yüzü var. Bu yüzün birisi insancıl diğer yüzü ise vampir” ifadesini kullanmıştı. Trump’ı yumruğunu havaya kaldırmış şekilde gösteren heykel, ilk olarak Selo bölgesinde ateşe verilmek istenmiş, olayın ardından heykel Moravce’de taşınmıştı.

Geçtiğimiz yıl Sevnica bölgesinde ABD Başkanı Trump’ın eşi Melania Trump’ın heykeli, bölge halkının tepkilerine rağmen açılmıştı.

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