Dondurucu soğukta gece ucuz ekmek gündüz yağ kuyruğu

Kırşehir’de soğuk hava ve kar yağışına rağmen ucuz ekmek almak isteyen vatandaşlar Kırşehir Belediyesi fırını önünde gece 23.00’de uzun kuyruklar oluşturdu. Vatandaşlar gündüz de 99 liraya satılan 5 litrelik yağ için TMO önünde kuyruğa girdi.

İsmail AKDUMAN

Maliyet girdilerindeki artış ile birlikte Kırşehir’de yüzde 50 zam yapılan 200 gram ekmeğin fiyatı 2,25 liraya çıktı. Fiyat artışının ardından vatandaşlar Kırşehir Belediyesi Halk Ekmek büfelerine akın etmeye başladı.

“BİZİ BU HALE GETİRENLERE YAZIKLAR OLSUN”

Vatandaşlar, 1 liraya satılan ekmekten alabilmek için kar yağışı altında ve dondurucu soğukta gece saat 23.00 civarında uzun kuyruklar oluşturdu.

Bazı vatandaşlar hükümete tepki göstererek, “Halkın halinden habersiz bir yönetim var. Bizi bu hale getirenlere yazıklar olsun” diye konuştu.

Tam kapasite çalışan Kırşehir Belediyesi fırınında günlük 12 bin ekmek üretildiği ve bunun 4 bininin doğrudan ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldığı belirtildi.

GÜNDÜZ YAĞ KUYRUĞU

Gece ucuz ekmek için kuyrukta saatlerce beklemek zorunda kalan vatandaşlar gündüz de Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından 99 liraya sarılan 5 litrelik ayçiçek yağı için kurum önünde bekledi.

Yaklaşık 5 bin adet ucuz yağ saatler içerisinde tükendi. 5 litrelik yağ marketlerde 109 ile 175 lira arasında satılıyor.

Kırşehir’de son günlerde hava sıcaklığı gündüz – 10’yi buluyor, geceleri ise -10 dereceyi aşıyor.

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