Dönerci esnafı: 15 kilo eti 5 kiloya düşürdük, ekonomik krizle boğuşuyoruz

İYİ Parti lideri Akşener’e dert yanan dönerci esnafı, “Önceden 15 kilo et takıyorduk. Şu anda 5 kiloya kadar düştük. Vatandaşın yeme gücü kalmadı. Vatandaş çorbaya ekmek banıyor şu anda. Ekmekle karnını doyurmaya çalışıyorlar. Ekonomik krizle boğuşuyoruz” diye konuştu.

İsmail AKDUMAN

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Amasya’daki esnaf ziyaretlerine Suluova ilçesinde devam etti. Akşener, burada da hayat pahalılığı isyanıyla karşılaştı.

“ESNAF KAN AĞLIYOR”

Akşener’in “İşler nasıl?” diye sorduğu dönerci esnafı, “İşler son derece perişan. Yani esnaf kan ağlıyor. 15 günde 2 katı zamla mücadele veriyoruz. Yağ 65’ten 140 lira, et 62’den 85 oldu. Perişan halde” diye dert yandı.

“15 KİLO DÖNER TAKIYORDUK ŞİMDİ 5 KİLO”

Akşener’in “Ne kadar (döner) takıyordunuz? Şimdi ne kadar takıyorsunuz?” diye sorduğu esnaf, “Önceden 15 kilo et takıyorduk. Şu anda 5 kiloya kadar düştük. Vatandaşın yeme gücü kalmadı” yanıtını verdi.

“VATANDAŞ ÇORBAYA EKMEK BANIYOR”

Bunun üzerine Akşener, “Mesela ne gelip istiyorlar? En ucuz ne?” diye sordu. Esnaf, “Vatandaş çorbaya ekmek banıyor şu anda. Ekmekle karnını doyurmaya çalışıyorlar” cevabını verdi.

“EKONOMİK KRİZLE BOĞUŞUYORUZ”

Lokantada ailesiyle birlikte 5 kişi olarak çalıştıklarını belirten esnaf, “Bugüne kadar geçiniyorduk şükür Allah’a. İnşallah bundan sonra da geçineceğiz. Ama ekonomik krizle boğuşuyoruz” dedi.

Akşener’in “Yarına yönelik ne isterdiniz?” sorusuna esnaf, “Dolara endeksli olmasın. Türkiye dolarla değil, TL ile yönetiliyor. İnşallah bunu Cumhurbaşkanımız da görür” yanıtı verdi.

“GARİBAN DÜĞÜN YAPAMAZ”

3 çocuğu olduğunu belirten esnaf, ”Şu anda evlilik zordur şu ortamda. Bir dahaki sene biz bu işlerin içindeyiz. Gariban düğün yapamaz kesinlikle. Kilo kilo altın, 100 gram altın alamaz. Ya kaçıracak ya ömür boyu bekar kalacak” şeklinde konuştu.

AKŞENER: BİZ ÇÖZERİZ

Esnafla sohbetinin görüntüsünü sosyal medyadan da paylaşan İYİ Parti lideri Akşener, “İktidar saçma sapan açıklamalarıyla ekonomimizi imtihan ederken; Milletimiz de dolarla, zamlarla, enflasyonla boğuşuyor… Ancak kimse merak etmesin, milletimizin derdine derman olmak için çalışmaya devam edeceğiz. Tüm bu sorunları biz çözeriz…” ifadelerini kullandı.

HALKA SESLENDİ

Amasya’daki ziyaretleri kapsamında Akşener, Merkez ilçesinde toplanan kalabalığa konuştu. Vatandaşın yoğun ilgisiyle sokak adeta miting alanına dönüştü.

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