Donovan Mitchell'ın 57 sayısı Utah Jazz'a yetmedi

İSTANBUL (AA) – Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) oynanan ve uzatmaya giden play-off maçında Denver Nuggets, Utah Jazz'ı 135-125 yendi.

NBA play-off'ları, iki konferansta oynanan dört maçla başladı. Donovan Mitchell'ın 57 sayı, 9 ribaunt, 7 asistlik performansıyla damga vurduğu maçta Utah Jazz, Denver Nuggets karşısında üçüncü çeyrekte elde ettiği skor avantajını kullanamadı ve normal süre 115-115 tamamlandı.

Jazz'ın 2,5 dakika sayı bulamadığı uzatmada zorlanmayan Nuggets, salondan 135-125 galip ayrıldı ve seride 1-0 öne geçti.

Donovan Mitchell, play-off'larda bir maçta en fazla sayı üreten üçüncü isim olarak tarihe geçti. İlk iki sırada 63 sayıyla Michael Jordan ve 61 sayıyla Elgin Baylor bulunuyor.

Nikola Jokic'in 29 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptığı Nuggets'ta, Jamal Murray 36 sayı, 5 ribaunt ve 9 asistle galibiyetin mimarlarından oldu.

– Doncic, rekorla başladı

Los Angeles Clippers, play-off turu ilk maçında Dallas Mavericks'i 118-110 yenerek seriye galibiyetle başladı.

Mavericks forması giyen Luka Doncic, Clippers karşısında kaydettiği 42 sayıyla ilk play-off maçında en fazla skor üreten oyuncu olmayı başardı.

Clippers'ta, Kawhi Leonard 29 sayı, 12 ribaunt ve 6 asist, Ivica Zubac 10 sayı, 10 ribauntla "double double" yaparken, Paul George 27 sayıyla oynadı.

– Sonuçlar

Denver Nuggets-Utah Jazz: 135-125 (Uzatmada)

Los Angeles Clippers-Dallas Mavericks: 118-110

Toronto Raptors-Brooklyn Nets: 134-110

Boston Celtics-Philadelphia 76ers: 109-101