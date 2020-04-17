Dornaz alfa nedir? Dornaz alfa ilacı corona virüsüne karşı etkili mi?

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgınına karşı bilim insanları çalışmalarını sürdürüyor. Prof. Dr. Ercüment Ovalı, günlerdir konuşulan, corona virüsü tedavisinde etkili olabilecek ilacın ismini açıkladı. Prof. Dr. Ercüment Ovalı, Dornaz alfa ilacının büyük bir etki gösterdiğini ve acilen klinik test denemelerinin başlaması gerektiğini duyurdu.

DORFAZ ALFA İLACI NEDİR?

Dornaz alfa (Rekombinan insan DNaz), human DNaz I enziminin rekombinan formudur. Bu nedenle “rekombinant human DNAz” (rhDNaz) olarak da adlandırılır. Bu ilaç, KF (Kistik Fibrozis) hastalarının mukusundaki nekroza uğramış nötro fillerden açığa çıkan çok miktardaki serbest DNA’yı yıkmak ve böylece solunum yolu sekresyonlarının viskoelastisitesini azaltmak, mukusun klirensini artırmak ve solunum yolu enfeksiyonlarının sık ve şiddetini azaltmak yoluyla akciğer fonksiyonlarını korumak ya da iyileştirmek amacıyla geliştirilmiştir.

DORNAZ ALFA CORONA VİRÜSÜ TEDAVİSİNDE KULLANILACAK MI?

Henüz ilaç ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak Prof. Dr. Ercüment Ovalı kullanılması yönünde Sağlık Bakanlığı’na tavsiyede bulunuyor.

Prof. Dr. Ercüment Ovalı’nın yaptığı açıklama şu şekilde;

“1 aydır lab.da çalıştığımız bir ilacın ismini 23 nisanda açıklayacaktık ancak o kadar etkili duruyor ki insanların hayatını kurtarabilir. İnsanların hayatından gün çalmak istemedik. Acilen Dornaz alfa hastaların tedavisinde klinik testlere alınmalı. Kahramanlarıma teşekkür ederim.”

DORNAZ ALFA ETKEN MADDESİ NEDİR?

Yalnızca kistik fibrozisli hastalarda üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularınca düzenlenen sağlık kurulu raporu ile tüm hekimlerce reçete edilebilir.Kistik fibrozisde, mukolitik. Günde bir ampul inhale edilir.Gebelik kategorisi B.Kontrendikasyon; aşırı duyarlılık.Yan etkiler; farenjit, larenjit, ses değişikliği, allerjik reaksiyonlar…

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