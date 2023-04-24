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24 Nisan 2023
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Dört ay önce açmıştı… Gözyaşlarına boğuldu

Alaturka Online
Alaturka Online

Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi Gazi Bulvarında bugün saat 16.30 sıralarında Kerem Bahadır’ın ocak ayında açtığı şırdan dükkanının baca kısmından alevler yükselmeye başladı.

Durum fark eden müşteriler dışarı çıkarken, iş yeri çalışanları alevlere müdahale etti. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangını söndürdü.

Dükkanlarının yandığını haber alıp gelen Kerem Bahadır’ın kızı gözyaşlarına boğuldu. Zaman zaman dizlerinin üzerine çöken genç kızı yakınları teselli etmeye çalıştı.

İş yerinin kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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