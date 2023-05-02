55.1 F
Los Angeles
2 Mayıs 2023
AnasayfaHaberlerGündemDört nala koşarken ölümden döndü

Dört nala koşarken ölümden döndü

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Erzurum İl Temsilciliği’nce Yakutiye cirit sahasında düzenlenen müsabakada, 95 ve üstü kiloya sahip ciritçiler yarıştı.

Puan ve kural olmadığı için ‘kara cirit’ olarak adlandırılan müsabakaya seyirciler yoğun ilgi gösterdi. Maçın ikinci yarısında yürekleri ağızlara getiren bir kaza yaşandı.

Evli 5 çocuk babası Murat Saydan, rakibini yakalamak için dört nala sürdüğü atı zeminin azizliğine uğradı.

Tamamen çamurla kaplı olan sahada ayağının takılması sonucu düşen atıyla birlikte Saydan taklalar attı.

Saydan, tecrübesiyle kısa sürede kendini atın altından kurtardı. Ayağa kalkıp yeniden atına binen Saydan, tribünleri dolduran izleyiciler tarafından ayakta alkışladı.

Geçirdiği kazaya yara almadan atlatan Murat Saydan, “Kıran kırana geçen bu gibi maçlarda ister istemez böyle kazalar oluyor. Ciridini atıp sahasına dönen rakibimi yakalamak için atımı dört nala sürdüm.

Gün boyu yağan yağmur nedeniyle sahanın çamurluydu ve atımın ayağı sanırım takıldı ve birlikte düşüp takla attık. Yılların vermiş olduğu tecrübe ile kendimi korudum. Büyük bir kazayı yara almadan kurtarınca sahadaki yerimi aldım” diye konuştu. (DHA)

Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,480BeğenenlerBeğen
16,191TakipçilerTakip Et
3,522TakipçilerTakip Et
7,693TakipçilerTakip Et
31,200AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States