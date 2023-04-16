Anasayfa Haberler Gündem Dört öğretmene mezar olmuştu, tehlike sürüyor

Dört öğretmene mezar olmuştu, tehlike sürüyor

Yazan:
Alaturka Online
-

Saimbeyli-Feke kara yolunda, 6 Nisan’da saat 14.00 sıralarında heyelan meydana geldi.

Yamaçtan kopan kayalar, bu sırada yoldan geçen Himmetli İlk ve Ortaokulu’nda görevli öğretmenlerin içinde olduğu otomobilin üzerine düştü.

Kazada sürücü Dilek Altıparmak (32), Pınar Kılıç (29), Ümmühan Dilbilir (39) ve Rahime Topak (37), yaşamını yitirdi.

4 öğretmenin hayatını kaybettiği bölgede, tehlike sürüyor. Kazanın olduğu noktaya, halen kaya parçaları düşüyor. Sürücüler ise trafiğe açık yolda tedbir alınmasını istedi. (DHA)

İlgili İçerikler

YORUM YOK

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

© Alaturka First Turkish American Newspaper in the United States - Powered by TURKSC Media Group