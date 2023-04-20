Dört öğretmenin öldüğü bölgede yola yine kaya düştü

Adana’nın Saimbeyli ilçesinde Himmetli İlkokulu’nda görevli dört öğretmenin içinde olduğu araç, 6 Nisan’da yamaçtan kopan kayaların üzerine düştü.
Kazada sürücü Dilek Altıparmak (32), Pınar Kılıç (29), Ümmühan Dilbilir (39) ve Rahime Topak (37) hayatını kaybetti.
Söz konusu bölgede toprak kayması nedeniyle bazı kayalar hareket etmeye devam ediyor. Bugün öğle saatlerinde, öğretmenlerin hayatını kaybettiği yere yakın bir noktaya düşen kaya nedeniyle yol trafiğe kapandı.
Olayda can veya mal kaybı yaşanmadı. Karayolları ekipleri, yolu yeniden açmak için çalışmalarına devam ediyor. (DHA)