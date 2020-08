Douglos Costa: Sahte haberlerinizle iyi şanslar

Sevgilisiyle birlikte Kapadokya’ya tatile giden Juventus’un Brezilyalı oyuncusu Douglas Costa, kendisiyle ilgili Twitter’da gördüğü sahte habere sert tepki gösterdi.

Twitter’daki bir parodi spor hesabı Costa’nın fotoğrafıyla birlikte, “Tatilini Kapadokya’da geçiren Juventus’un yıldızı Douglas Costa: Türkiye gerçekten fantastik bir ülke. Uçan balon binmek ise harika bir his. Türk vatandaşları bu yönden çok şanslı çünkü balonlara bile 200 Dolar gibi komik bir fiyata binebiliyorsunuz. Türkiye’ye bayıldım.” yazarak bir paylaşımda bulundu.

Bu tweeti gören dünyaca ünlü yıldız oyuncu paylaşıma cevap atarak, “Benimle dalga mı geçiyorsunuz? Bu b***** bir şaka olmalı. Sahte haberlerinizle iyi şanslar. Balona asla binmedim. Binmeyi isterdim ama zaten Ekim ayına kadar yasak” yorumunu yaptı.

Are u kidding me? This is a fucking joke !!!

Good luck w/ ur fake news !!!

I never fly with balloon I would like to but is closed till October

— Douglas Costa (@douglascosta) August 15, 2020