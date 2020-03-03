Dövdüler, soydular, gasp edip Türkiye sınırına attılar!

Yazan:
Alaturka Online
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Dövdüler, soydular, gasp edip Türkiye sınırına attılar!

Edirne’den Yunanistan’a geçen bir grup göçmen, Yunan polisi tarafından para ve kıyafetleri alınıp dövüldükten sonra Türkiye’ye geri gönderildi.

Göçmenlerin, Edirne’den Yunanistan’a geçme mücadelesi devam ederken, Meriç Nehri üzerinden geçiş yaptıktan sonra Yunan polisi tarafından yakalananlar, Türkiye’ye geri gönderiliyor.

(FOTO: DHA)

Afganlardan oluşan göçmen grubu, Yunan polisleri tarafından dövülüp, gasp edilip ve kıyafetleri alındıktan sonra Türkiye’ye geri gönderildiklerini söyledi.

Göçmenler, “Türk askeri bize sahip çıkıp, battaniye verdi, yemek verdi. Allah Türk askerinden razı olsun” dedi. (FOTO: DHA)

Geceyi Edirne Otogarı’nda geçiren göçmenlerden Muhammed Elhadar, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: Ben, ailem ve arkadaşlarımla birlikte dün karşıya geçmeyi başardım. Yunan polisi bizi yakaladı. Meriç Nehri kıyısına getirip üzerimizdeki para ve telefonları aldılar. Kıyafetlerimizi çıkarıp, sopayla dövdükten sonra Türkiye tarafına ittiler.

(FOTO: DHA)

Eşyasının gasp edildiğini belirten Ali Haskani de “Kadın, çocuk dinlemeden dövüyorlar. Üzerimizdeki kıyafetleri soyarak bizi zorla gönderdiler” dedi. (DHA)

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