Döve döve karakola götürmüştü: Kızı değil, sevgilisi çıktı…

İstanbul’da Oğuzhan İ., Furkan Y.’yi döverek karakola götürdü. Bu anlar çevredekiler tarafından kaydedilip, sosyal medyada, ‘Bir baba kızına uyuşturucu satmak isteyen kişiyi yakaladı’ yorumları yapıldı. Polis, Oğuzhan İ. ve Furkan y.’yi gözaltına aldı. Furkan Y.’nin uyuşturucu sattığı iddia edilen kadının, Oğuzhan İ.’nin kızı değil sevgilisi olduğu anlaşıldı.

Habip ATAM

Avcılar’da dün yaşanan olayda, Furkan Y. isimli bir genç, Oğuzhan İ. tarafından sokak ortasında darp edildi. Oğuzhan İ. darp ettiği genci sürükleyerek karakola götürdü.

Yaşanan olayla ilgili Oğuzhan İ.’nin kızına uyuşturucu satmak üzere mesaj attığı iddia edildi. 37 yaşındaki adamın bu sebeple Furkan Y.’yi darp ettiği öne sürüldü.

DARPTAN İŞLEM YAPILDI SERBEST KALDI

Olayla ilgili İstanbul Polisi çalışma başlattı. Yapılan araştırmalarda Furkan Y.’nin uyuşturucu satmak için mesaj attığı iddia edilen E.G.C.’nin (27) Oğuzhan İ.’nin sevgilisi olduğu anlaşıldı.

Oğuzhan İ. ve Furkan Y. bunun üzerine gözaltına alındı. Oğuzhan İ. işlemlerin ardından gönderildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.

NARKOTİK POLİSİ DEVRALDI

Yaşanan olay kamuoyunda büyük yankı bulurken Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı dosyayla ilgili Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünü görevlendirdi. Narkotik Polisi Furkan Y.’nin ifadesine başvurdu.

Şüpheli ifadesinde uyuşturucu sattığını kabul etmedi. E.G.C. ifadesinde ise ” Uyuşturucu kullanmıyorum. Telefonum ortalıkta duruyordu. Oğuzhan mesajları görmüş. Bilgim yok” dediği öne sürüldü. Mesajın kendisine atan kişinin ne için attığını ise bilmediğini söylediği öğrenildi.

UYUŞTURUCUDAN SUÇ KAYDI VAR

Daha önceden uyuşturucu satışı ve asayiş suçlarından polis tarafından hakkında işlem yapıldığı öğrenilen Furkan Y., adliyeye sevk edildi.

İlginizi Çekebilir Kızına uyuşturucu madde satanı döve döve karakola götürdü