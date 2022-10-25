Döve döve kıyafetlerini çıkardılar, suratını jiletle kestiler

Adana’da bir grup, yakınları olan genç kıza mesaj attığını iddia ettikleri genci sokak ortasında iç çamaşırıyla kalana kadar soydu. Genci tekme tokat dövüp yüzünü jiletle kestiler.

Olay, akşam saatlerinde Seyhan ilçesine bağlı Sarıyakup Mahallesi’nde meydana geldi. Bir grup, yakınları olan genç kıza mesaj attığını iddia ettikleri bir genci sokak ortasında yakalayıp, darp etmeye başladı.

Genç kızın ağabeyinin de bulunduğu öğrenilen gruptan bazı kişiler gencin üzerindeki kıyafetlerini çıkarırken, bazıları ise yumruk ve tekmelerle saldırdı. Yere yatırılan gencin üzerine çıkan bir kişi ise elindeki jiletle gencin yüzüne kesikler attı.

ŞİKAYETÇİ OLMADI

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine polis, soruşturma başlattı. İsmi öğrenilemeyen gencin, olayın ardından polise şikayette bulunmadığı öğrenildi. (DHA)

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