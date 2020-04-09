Döviz açığıyla krize yakalandılar

CHP’nin hazırladığı ekonomi raporunda, şirketlerin corona virüsü salgınına hazırlıksız yakalandığı vurgulandı. Raporda “AKP yönetiminin koronavirüs krizini vatandaşları bankalara kolay borçlandırarak aşmaya dönük politikasına uygun olarak borçların önümüzdeki haftalarda hızlı bir şekilde büyümeye devam edeceği” dile getirildi.

Reel sektörün döviz pozisyonundaki açığın, ocak ayında 175.2 milyar doları bulduğuna işaret edilen raporda Merkez Bankası’nın hesaplamalarına göre reel sektör firmalarının ocak ayı itibarıyla 300.4 milyar dolarlık döviz borcuna karşılık, 125.2 milyar dolarlık varlığı olduğu vurgulandı.

Salgının, Türk Lirası’nın da değer kaybı yaşamasına neden olduğunun belirtildiği raporda “Bu dönemde TL cinsinden mevduatlar 102.1 milyar lira artarak 1 trilyon 361 milyar liraya yükselirken, döviz cinsinden mevduatlar 152.3 milyar lira artarak 1 trilyon 460 milyar liraya (220.3 milyar dolara) çıktı.

Döviz mevduatlarında dolar cinsinden 702 milyon dolarlık azalma yaşandı. Bunun kriz nedeniyle artan TL ihtiyacının döviz mevduatlarının satılmasıyla karşılandığı tahmin ediliyor” değerlendirmesi yapıldı.

Mevduattaki dolarizasyon oranının yüzde 51.8’e ulaştığına işaret edilen CHP’nin raporunda gerçek kişilere ait mevduatlarda bu oranın yüzde 52.7 olduğu ifade edildi.

BANKALARIN KÂRI BÜYÜYOR

Bankaların verdiği kredilerin (bankalar arası krediler hariç) 250 milyar lira (yüzde 9.4) arttığının vurgulandığı CHP’nin ekonomi raporunda toplam kredilerin 2 trilyon 905 milyar liraya ulaştığı ifade edildi.

Raporda “Zamanında ödenmediği için takibe alınan krediler yılbaşından bu yana 591 milyon lira azalarak 1 Nisan itibarıyla 151.6 milyar lira oldu. Bankaların toplam aktifleri son bir yılda yüzde 19.7 büyüyerek Şubat 2020 sonunda 4.7 trilyon liraya yükseldi” denildi.

Raporda bankaların geçen yıl azalan kârının bu yıla hızlı bir artış eğilimiyle başladığı belirtilerek yılın ilk iki ayında 15.1 milyar lira olan sektörün net kârının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 133.4 artış kaydettiği vurgulandı.

Vatandaşın borcu artıyor

Rapora göre iktidarın salgının yol açtığı krizi “daha çok borçlanarak aşın” diye yol gösterdiği vatandaşın, bankalara olan tüketici kredisi ve kredi kartı borçları 20-27 Mart haftasında 2.1 milyar lira daha artarak 634.2 milyar liraya yükseldi.

Söz konusu haftada tüketici kredileri 2 milyar lira, kredi kartı borçları 100 milyon lira artış gösterdi. Vatandaşın bankalara olan tüketici kredisi ve kart borçları yılbaşında bu yana 43.7 milyar lira arttı.

27 Mart itibarıyla 634.2 milyar lira olan borcun 519.5 milyar lirası tüketici kredilerinden, 114.7 milyar lirası da kredi kartlarından kaynaklanıyor. Bu dönemde tüketici kredileri 45 milyar lira artarken, kredi kartı borçları ise 1.2 milyar lira azaldı.