‘Döviz borcu Türkiye’yi köşeye sıkıştırıyor’

Hükümetin sıcak paraya dayalı politikalarının bir borç tsunamisi yarattığını söyleyen CHP’li Faik Öztrak, “Türkiye, zayıf karnı haline gelen döviz borçları nedeniyle, diplomaside de köşeye sıkışıyor” dedi.

Mehtap ÖZCAN ERTÜRK

Türkiye’nin brüt dış borcunun (448.4 milyar dolar) milli gelirine oranı yüzde 61.5’e ulaştı. Bu oran 2001 krizinde bile yüzde 60’ın üzerine çıkmamıştı. Borç seviyesinin ekonomi için kötü bir rekor olduğunu aktaran CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, sıcak paraya dayalı politikaların ülkeyi bir borç tsunamisiyle karşı karşıya bıraktığını belirtti. SÖZCÜ’ye açıklamalarda bulunan Öztrak, hükümeti yıllarca uyardıklarını dile getirerek, “Borç alan emir alır, dedik. Türkiye’nin iç borçları bile dövize ve altına dönüyor ve ekonomide dengeler her geçen gün daha da sürdürülemez hale geliyor. Türkiye, zayıf karnı haline gelen döviz borçları nedeniyle, diplomaside de köşeye sıkışıyor” dedi.

3 YILDA İKİYE KATLANDI

Kamu borçlanmasının artış hızında olağanüstü büyüme olduğunu, son üç yılda iki kattan fazla artışla 2 trilyon liranın üzerine çıktığını söyleyen Öztrak, kamu borçlarının 2003-2013 arasında 10 yılda ikiye katlanırken, şimdi 3 yılda ikiye katlandığına dikkat çekti.

Öztrak’ın verdiği bilgilere göre, bu yılın ilk yarısında iç borçlanmanın yüzde 38’i döviz cinsinden yapıldı. 2021 Haziran ayı itibarıyla toplam iç borç stokunun dörtte birini döviz cinsinden borçlar oluşturuyor. “Erdoğan hükümeti döneminde, içeriden alınan borçların da önemli bir kısmı artık döviz ve altın cinsinden” diyen Öztrak, bunun ekonomi literatüründe “ilk günah” olarak nitelendirildiğini söyledi.

DENGELERİ SARSIYOR

Öztrak şöyle devam etti: “Geliriniz TL, ama içeriden aldığınız borç döviz cinsindense, döviz kurlarındaki her artış ekonominin dengesini daha fazla sarsar. Hem Hazine’nin döviz pozisyonu bozulur, hem de siz hiçbir şey yapmasanız bile durduğunuz yerde borçlar katlanır. Türkiye 1996’dan itibaren bunu yaptı ve daha sonra sakıncalarını görerek vazgeçti. Erdoğan hükümeti, aynı şeyleri yaparak farklı sonuç elde etmeye çalışıyor.”

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın dövizle borçlanmayacaklarını söylemesine karşın, bu sözün tutulmadığını dile getiren Faik Öztrak, “Yurtiçinden dövizle borçlanma, ekonomiyi daha da kırılgan hale getiriyor. 2018’in başından bu yana 17.4 milyar dolarlık altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası çıkarıldı. Aynı dönemde 11.6 milyar Euro’luk ve 14.2 milyar dolarlık döviz cinsinden tahvil ve kira sertifikası satıldı. Toplamda sadece altın ve döviz cinsinden, tahvil ve kira sertifikalarıyla yapılan borçlanma 45 milyar doları aşıyor” dedi.