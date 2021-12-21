Döviz düşerken fındık fiyatı da düştü

Dünya fındık üretim ve ihracatını büyük oranda elinde bulunduran Türkiye’de, döviz fiyatlarının düşüşe geçtiği fındık fiyatlarında ilginç bir durum yaşandı. Aynı gece kilosu 40 lira olan fındık fiyatı 30 liraya düştü.

2021-2022 fındık sezonunun başladığı 1 Eylül tarihinden itibaren Ekim ayının sonuna kadar 23-24 liradan işlem gören fındık fiyatı serbest piyasada Kasım ayında 30, Aralık ayında 40 liraya kadar yükseldi. Bu durum üzerine üreticiler ürünlerini istedikleri fiyattan satış yapma fırsatı elde ettiler.

Ancak 20 Aralık döviz fiyatlarının düştüğü gece beklenmedik şekilde fındık fiyatı da düştü. 20 Aralık günü serbest piyasada 40 liradan işlem gören fındık fiyatı, 21 Aralık sabahından itibaren 28-30 lira arasında işlem gördü.

Ordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, fındık fiyatında bir gecede yaşanan düşüşün Karadeniz Bölgesi’nde bulunan fındık firmalarından ürün alan ve adeta oligopol bir firma görünümünde olan İtalyan firmasının olduğunu öne sürdü.

Akça, “Dolar çıkarken fındık fiyatları nazlanarak çıkıyordu. Ne hikmetse dolar düşerken fındık fiyatları çakılırcasına düşüyor. Yetkililere sesleniyorum; acilen bu tekelci firma incelenmeye alınmalıdır” dedi. (İHA)

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