Döviz kurları

Yazan:
Alaturka Online
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İSTANBUL (AA) – İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

CUMA PAZARTESİ
İSTANBUL Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 8,3840 8,3850 8,3850 8,3860
Avro 10,2100 10,2110 10,2480 10,2490
Sterlin 11,8550 11,9140 11,8360 11,8960
İsviçre Frangı 9,3040 9,3510 9,3270 9,3730
ANKARA
ABD Doları 8,3540 8,4340 8,3550 8,4350
Avro 10,1700 10,2500 10,2080 10,2880
Sterlin 11,7950 12,0050 11,7760 11,9860

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