Döviz kurları

İSTANBUL (AA) – İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|8,3840
|8,3850
|8,3850
|8,3860
|Avro
|10,2100
|10,2110
|10,2480
|10,2490
|Sterlin
|11,8550
|11,9140
|11,8360
|11,8960
|İsviçre Frangı
|9,3040
|9,3510
|9,3270
|9,3730
|ANKARA
|ABD Doları
|8,3540
|8,4340
|8,3550
|8,4350
|Avro
|10,1700
|10,2500
|10,2080
|10,2880
|Sterlin
|11,7950
|12,0050
|11,7760
|11,9860