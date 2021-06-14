Döviz kurları

İSTANBUL (AA) – İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|8,3990
|8,4000
|8,3970
|8,3980
|Avro
|10,1690
|10,1700
|10,1820
|10,1830
|Sterlin
|11,8100
|11,8600
|11,8120
|11,8710
|İsviçre Frangı
|9,3385
|9,3430
|9,3050
|9,3520
|ANKARA
|ABD Doları
|8,3700
|8,4300
|8,3670
|8,4470
|Avro
|10,1300
|10,2000
|10,1420
|10,2220
|Sterlin
|11,7600
|11,9600
|11,7520
|11,9620