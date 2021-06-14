Döviz kurları

Yazan:
Alaturka Online
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İSTANBUL (AA) – İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

CUMA PAZARTESİ
İSTANBUL Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 8,3990 8,4000 8,3970 8,3980
Avro 10,1690 10,1700 10,1820 10,1830
Sterlin 11,8100 11,8600 11,8120 11,8710
İsviçre Frangı 9,3385 9,3430 9,3050 9,3520
ANKARA
ABD Doları 8,3700 8,4300 8,3670 8,4470
Avro 10,1300 10,2000 10,1420 10,2220
Sterlin 11,7600 11,9600 11,7520 11,9620

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