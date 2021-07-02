Döviz kurları

İSTANBUL (AA) – İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|8,6720
|8,6730
|8,6970
|8,6980
|Avro
|10,2870
|10,2880
|10,2920
|10,2930
|Sterlin
|11,9270
|11,9870
|11,9530
|12,0120
|İsviçre Frangı
|9,3470
|9,3950
|9,3850
|9,4320
|ANKARA
|ABD Doları
|8,6420
|8,7220
|8,6670
|8,7470
|Avro
|10,2470
|10,3270
|10,2520
|10,3320
|Sterlin
|11,8670
|12,0770
|11,8930
|12,1030