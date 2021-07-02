Döviz kurları

Yazan:
Alaturka Online
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İSTANBUL (AA) – İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

PERŞEMBE CUMA
İSTANBUL Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 8,6720 8,6730 8,6970 8,6980
Avro 10,2870 10,2880 10,2920 10,2930
Sterlin 11,9270 11,9870 11,9530 12,0120
İsviçre Frangı 9,3470 9,3950 9,3850 9,4320
ANKARA
ABD Doları 8,6420 8,7220 8,6670 8,7470
Avro 10,2470 10,3270 10,2520 10,3320
Sterlin 11,8670 12,0770 11,8930 12,1030

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