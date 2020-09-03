Döviz kurları

İSTANBUL (AA) – İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|7,3860
|7,3870
|7,4330
|7,4340
|Avro
|8,7390
|8,7400
|8,8070
|8,8080
|Sterlin
|9,8320
|9,8820
|9,8800
|9,9310
|İsviçre Frangı
|8,0970
|8,1380
|8,1710
|8,2120
|ANKARA
|ABD Doları
|7,3560
|7,4360
|7,4030
|7,4830
|Avro
|8,6990
|8,7790
|8,7670
|8,8470
|Sterlin
|9,7720
|9,9820
|9,7700
|9,9910
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