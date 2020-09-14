Döviz kurları

Yazan:
Alaturka Online
-

İSTANBUL (AA) – İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

CUMA PAZARTESİ
Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 7,4780 7,4790 7,4910 7,4920
Avro 8,8570 8,8580 8,9000 8,9010
Sterlin 9,5660 9,6140 9,6390 9,6880
İsviçre Frangı 8,2200 8,2620 8,2420 8,2830
ANKARA
ABD Doları 7,4480 7,5280 7,4610 7,5410
Avro 8,8170 8,8970 8,8600 8,9400
Sterlin 9,4820 9,6920

 9,5790 9,7890

Advertisements

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?