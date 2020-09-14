Döviz kurları

İSTANBUL (AA) – İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|7,4780
|7,4790
|7,4910
|7,4920
|Avro
|8,8570
|8,8580
|8,9000
|8,9010
|Sterlin
|9,5660
|9,6140
|9,6390
|9,6880
|İsviçre Frangı
|8,2200
|8,2620
|8,2420
|8,2830
|ANKARA
|ABD Doları
|7,4480
|7,5280
|7,4610
|7,5410
|Avro
|8,8170
|8,8970
|8,8600
|8,9400
|Sterlin
|9,4820
|9,6920
|9,5790
|9,7890
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