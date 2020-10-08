Döviz kurları

İSTANBUL (AA) – İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|7,8640
|7,8650
|7,9260
|7,9270
|Avro
|9,2480
|9,2490
|9,3050
|9,3060
|Sterlin
|10,1400
|10,1540
|10,2230
|10,2750
|İsviçre Frangı
|8,5620
|8,6050
|8,6090
|8,6520
|ANKARA
|ABD Doları
|7,8340
|7,9140
|7,8960
|7,9760
|Avro
|9,2080
|9,2880
|9,2650
|9,3450
|Sterlin
|10,0800
|10,2900
|10,1630
|10,3730
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