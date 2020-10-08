Döviz kurları

Yazan:
Alaturka Online
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İSTANBUL (AA) – İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE
Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 7,8640 7,8650 7,9260 7,9270
Avro 9,2480 9,2490 9,3050 9,3060
Sterlin 10,1400 10,1540 10,2230 10,2750
İsviçre Frangı 8,5620 8,6050 8,6090 8,6520
ANKARA
ABD Doları 7,8340 7,9140 7,8960 7,9760
Avro 9,2080 9,2880 9,2650 9,3450
Sterlin 10,0800 10,2900 10,1630 10,3730

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