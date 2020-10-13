Döviz kurları

Yazan:
Alaturka Online
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İSTANBUL (AA) – İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

PAZARTESİ SALI
Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 7,8730 7,8740 7,9230 7,9240
Avro 9,2990 9,3000 9,3100 9,3110
Sterlin 10,2560 10,3070 10,2640 10,3150
İsviçre Frangı 8,6510 8,6940 8,6550 8,6980
ANKARA
ABD Doları 7,8430 7,9230 7,8930 7,9730
Avro 9,2590 9,3390 9,2700 9,3500
Sterlin 10,1960 10,4060 10,2040 10,4140

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