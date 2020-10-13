Döviz kurları

İSTANBUL (AA) – İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|7,8730
|7,8740
|7,9230
|7,9240
|Avro
|9,2990
|9,3000
|9,3100
|9,3110
|Sterlin
|10,2560
|10,3070
|10,2640
|10,3150
|İsviçre Frangı
|8,6510
|8,6940
|8,6550
|8,6980
|ANKARA
|ABD Doları
|7,8430
|7,9230
|7,8930
|7,9730
|Avro
|9,2590
|9,3390
|9,2700
|9,3500
|Sterlin
|10,1960
|10,4060
|10,2040
|10,4140
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