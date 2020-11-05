Döviz kurları

Yazan:
Alaturka Online
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İSTANBUL (AA) – İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE
Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 8,4530 8,4540 8,4500 8,4510
Avro 9,8970 9,8980 9,9940 9,9950
Sterlin 10,9600 11,0150 11,0400 11,0950
İsviçre Frangı 9,2590 9,3050 9,3100 9,3590
ANKARA
ABD Doları 8,4230 8,5030 8,4200 8,5000
Avro 9,8570 9,9370 9,9540 10,0340
Sterlin 10,9000 11,1100 10,9800 11,1900

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