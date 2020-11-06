Döviz kurları

Yazan:
Alaturka Online
-

İSTANBUL (AA) – İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

PERŞEMBE CUMA
Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 8,4500 8,4510 8,5650 8,5660
Avro 9,9940 9,9950 10,1740 10,1750
Sterlin 11,0400 11,0950 11,2200 11,2770
İsviçre Frangı 9,3100 9,3590 9,4960 9,5440
ANKARA
ABD Doları 8,4200 8,5000 8,5350 8,6150
Avro 9,9540 10,0340 10,1340 10,2140
Sterlin 10,9800 11,1900 11,1600 11,3700

Advertisements

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?