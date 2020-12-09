Döviz kurları

Yazan:
Alaturka Online
-

İSTANBUL (AA) – İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

SALI ÇARŞAMBA
Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 7,8200 7,8210 7,7970 7,7980
Avro 9,4860 9,4870 9,4470 9,4480
Sterlin 10,4290 10,4810 10,4650 10,5180
İsviçre Frangı 8,7830 8,8270 8,7730 8,8170
ANKARA
ABD Doları 7,7900 7,8700 7,7670 7,8470
Avro 9,4460 9,5260 9,4070 9,4870
Sterlin 10,3690 10,5790 10,4050 10,6150
Advertisements

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?