Döviz kurları

İSTANBUL (AA) – İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|7,8200
|7,8210
|7,7970
|7,7980
|Avro
|9,4860
|9,4870
|9,4470
|9,4480
|Sterlin
|10,4290
|10,4810
|10,4650
|10,5180
|İsviçre Frangı
|8,7830
|8,8270
|8,7730
|8,8170
|ANKARA
|ABD Doları
|7,7900
|7,8700
|7,7670
|7,8470
|Avro
|9,4460
|9,5260
|9,4070
|9,4870
|Sterlin
|10,3690
|10,5790
|10,4050
|10,6150
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