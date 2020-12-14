Döviz kurları

Yazan:
Alaturka Online
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İSTANBUL (AA) – İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

CUMA PAZARTESİ
Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 7,8350 7,8360 7,8450 7,8460
Avro 9,4960 9,4970 9,5400 9,5410
Sterlin 10,3320 10,3840 10,5020 10,5550
İsviçre Frangı 8,7880 8,8320 8,8530 8,9100
ANKARA
ABD Doları 7,8050 7,8850 7,8150 7,8950
Avro 9,4560 9,5360 9,5000 9,5800
Sterlin 10,2720 10,4820 10,4420 10,6520
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