Döviz kurları

İSTANBUL (AA) – İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|7,5130
|7,5140
|7,5060
|7,5070
|Avro
|9,1270
|9,1280
|9,1130
|9,1140
|Sterlin
|10,0990
|10,1490
|10,1680
|10,2190
|İsviçre Frangı
|8,4160
|8,4590
|8,4080
|8,4500
|ANKARA
|ABD Doları
|7,4830
|7,5630
|7,4760
|7,5560
|Avro
|9,0870
|9,1670
|9,0730
|9,1530
|Sterlin
|10,0390
|10,2490
|10,1080
|10,3180
Advertisements