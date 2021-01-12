Döviz kurları

Yazan:
Alaturka Online
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İSTANBUL (AA) – İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

PAZARTESİ SALI
Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 7,5130 7,5140 7,5060 7,5070
Avro 9,1270 9,1280 9,1130 9,1140
Sterlin 10,0990 10,1490 10,1680 10,2190
İsviçre Frangı 8,4160 8,4590 8,4080 8,4500
ANKARA
ABD Doları 7,4830 7,5630 7,4760 7,5560
Avro 9,0870 9,1670 9,0730 9,1530
Sterlin 10,0390 10,2490 10,1080 10,3180
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