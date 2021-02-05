Döviz kurları

Yazan:
Alaturka Online
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İSTANBUL (AA) – İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

PERŞEMBE CUMA
Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 7,1330 7,1340 7,0530 7,0540
Avro 8,5490 8,5500 8,4710 8,4720
Sterlin 9,7240 9,7730 9,6290 9,6790
İsviçre Frangı 7,8760 7,9160 7,7880 7,8270
ANKARA
ABD Doları 7,1030 7,1830 7,0230 7,1030
Avro 8,5090 8,5890 8,4310 8,5110
Sterlin 9,6640 9,8740 9,5690 9,7790
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