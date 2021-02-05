Döviz kurları

İSTANBUL (AA) – İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|7,1330
|7,1340
|7,0530
|7,0540
|Avro
|8,5490
|8,5500
|8,4710
|8,4720
|Sterlin
|9,7240
|9,7730
|9,6290
|9,6790
|İsviçre Frangı
|7,8760
|7,9160
|7,7880
|7,8270
|ANKARA
|ABD Doları
|7,1030
|7,1830
|7,0230
|7,1030
|Avro
|8,5090
|8,5890
|8,4310
|8,5110
|Sterlin
|9,6640
|9,8740
|9,5690
|9,7790
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