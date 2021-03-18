Döviz kurları

İSTANBUL (AA) – İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|7,5050
|7,5060
|7,3520
|7,3530
|Avro
|8,9340
|8,9350
|8,7510
|8,7520
|Sterlin
|10,4110
|10,4640
|10,2050
|10,2560
|İsviçre Frangı
|8,0700
|8,1110
|7,8850
|7,9240
|ANKARA
|ABD Doları
|7,4750
|7,5550
|7,3220
|7,4020
|Avro
|8,8940
|8,9740
|8,7110
|8,7910
|Sterlin
|10,3510
|10,5610
|10,1450
|10,3550