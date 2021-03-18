Döviz kurları

Yazan:
Alaturka Online
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İSTANBUL (AA) – İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE
Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 7,5050 7,5060 7,3520 7,3530
Avro 8,9340 8,9350 8,7510 8,7520
Sterlin 10,4110 10,4640 10,2050 10,2560
İsviçre Frangı 8,0700 8,1110 7,8850 7,9240
ANKARA
ABD Doları 7,4750 7,5550 7,3220 7,4020
Avro 8,8940 8,9740 8,7110 8,7910
Sterlin 10,3510 10,5610 10,1450 10,3550

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