Döviz kurları

Yazan:
Alaturka Online
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İSTANBUL (AA) – İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE
Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 8,0980 8,0990 8,0790 8,0800
Avro 9,6960 9,6970 9,6890 9,6900
Sterlin 11,1400 11,1960 11,1140 11,1700
İsviçre Frangı 8,7550 8,7990 8,7490 8,7930
ANKARA
ABD Doları 8,0680 8,1480 8,0490 8,1290
Avro 9,6560 9,7360 9,6490 9,7290
Sterlin 11,0800 11,2900 11,0540 11,2640

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