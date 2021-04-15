Döviz kurları

İSTANBUL (AA) – İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|8,0980
|8,0990
|8,0790
|8,0800
|Avro
|9,6960
|9,6970
|9,6890
|9,6900
|Sterlin
|11,1400
|11,1960
|11,1140
|11,1700
|İsviçre Frangı
|8,7550
|8,7990
|8,7490
|8,7930
|ANKARA
|ABD Doları
|8,0680
|8,1480
|8,0490
|8,1290
|Avro
|9,6560
|9,7360
|9,6490
|9,7290
|Sterlin
|11,0800
|11,2900
|11,0540
|11,2640