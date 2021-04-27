Döviz kurları

Yazan:
Alaturka Online
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İSTANBUL (AA) – İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

PAZARTESİ SALI
İSTANBUL Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 8,3030 8,3040 8,1940 8,1950
Avro 10,0290 10,0300 9,8990 9,9000
Sterlin 11,5150 11,5730 11,3700 11,4270
İsviçre Frangı 9,0570 9,1010 8,9520 8,9970
ANKARA
ABD Doları 8,2730 8,3530 8,1640 8,2440
Avro 9,9890 10,0690 9,8590 9,9390
Sterlin 11,4550 11,6650 11,3100 11,5200

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