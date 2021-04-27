Döviz kurları

İSTANBUL (AA) – İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|8,3030
|8,3040
|8,1940
|8,1950
|Avro
|10,0290
|10,0300
|9,8990
|9,9000
|Sterlin
|11,5150
|11,5730
|11,3700
|11,4270
|İsviçre Frangı
|9,0570
|9,1010
|8,9520
|8,9970
|ANKARA
|ABD Doları
|8,2730
|8,3530
|8,1640
|8,2440
|Avro
|9,9890
|10,0690
|9,8590
|9,9390
|Sterlin
|11,4550
|11,6650
|11,3100
|11,5200