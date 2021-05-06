Döviz kurları

İSTANBUL (AA) – İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|8,3450
|8,3460
|8,3050
|8,3060
|Avro
|10,0070
|10,0080
|10,0270
|10,0280
|Sterlin
|11,5680
|11,6260
|11,4910
|11,5490
|İsviçre Frangı
|9,1150
|9,1610
|9,1210
|9,1670
|ANKARA
|ABD Doları
|8,3150
|8,3950
|8,2750
|8,3550
|Avro
|9,9670
|10,0470
|9,9870
|10,0670
|Sterlin
|11,5080
|11,7180
|11,4310
|11,6410