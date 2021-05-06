Döviz kurları

Yazan:
Alaturka Online
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İSTANBUL (AA) – İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE
İSTANBUL Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 8,3450 8,3460 8,3050 8,3060
Avro 10,0070 10,0080 10,0270 10,0280
Sterlin 11,5680 11,6260 11,4910 11,5490
İsviçre Frangı 9,1150 9,1610 9,1210 9,1670
ANKARA
ABD Doları 8,3150 8,3950 8,2750 8,3550
Avro 9,9670 10,0470 9,9870 10,0670
Sterlin 11,5080 11,7180 11,4310 11,6410

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