Döviz kurları

Yazan:
Alaturka Online
-

İSTANBUL (AA) – İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

CUMA PAZARTESİ
İSTANBUL Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 8,2340 8,2350 8,2570 8,2580
Avro 10,0060 10,0070 10,5000 10,5010
Sterlin 11,4780 11,5360 11,6490 11,7080
İsviçre Frangı 9,1100 9,1560 9,1580 9,2040
ANKARA
ABD Doları 8,2040 8,2840 8,2270 8,3070
Avro 9,9660 10,0460 10,4600 10,5400
Sterlin 11,4180 11,6280 11,5890 11,7990

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?