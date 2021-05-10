Döviz kurları

İSTANBUL (AA) – İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|8,2340
|8,2350
|8,2570
|8,2580
|Avro
|10,0060
|10,0070
|10,5000
|10,5010
|Sterlin
|11,4780
|11,5360
|11,6490
|11,7080
|İsviçre Frangı
|9,1100
|9,1560
|9,1580
|9,2040
|ANKARA
|ABD Doları
|8,2040
|8,2840
|8,2270
|8,3070
|Avro
|9,9660
|10,0460
|10,4600
|10,5400
|Sterlin
|11,4180
|11,6280
|11,5890
|11,7990