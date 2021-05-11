Döviz kurları

İSTANBUL (AA) – İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|8,2570
|8,2580
|8,3000
|8,3010
|Avro
|10,0500
|10,0510
|10,1230
|10,1240
|Sterlin
|11,6490
|11,7080
|11,7070
|11,7650
|İsviçre Frangı
|9,1580
|9,2040
|9,1850
|9,2310
|ANKARA
|ABD Doları
|8,2270
|8,3070
|8,2700
|8,3500
|Avro
|10,0460
|10,0540
|10,0830
|10,1630
|Sterlin
|11,5890
|11,7990
|11,6470
|11,8570