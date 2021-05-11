Döviz kurları

Yazan:
Alaturka Online
-

İSTANBUL (AA) – İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

PAZARTESİ SALI
İSTANBUL Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 8,2570 8,2580 8,3000 8,3010
Avro 10,0500 10,0510 10,1230 10,1240
Sterlin 11,6490 11,7080 11,7070 11,7650
İsviçre Frangı 9,1580 9,2040 9,1850 9,2310
ANKARA
ABD Doları 8,2270 8,3070 8,2700 8,3500
Avro 10,0460 10,0540 10,0830 10,1630
Sterlin 11,5890 11,7990 11,6470 11,8570

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?