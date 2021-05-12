Döviz kurları

Yazan:
Alaturka Online
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İSTANBUL (AA) – İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

SALI ÇARŞAMBA
İSTANBUL Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 8,3000 8,3010 8,3410 8,3420
Avro 10,1230 10,1240 10,1120 10,1130
Sterlin 11,7070 11,7650 11,7560 11,8150
İsviçre Frangı 9,1850 9,2310 9,1980 9,2440
ANKARA
ABD Doları 8,2700 8,3500 8,3110 8,3910
Avro 10,0830 10,1630 10,0720 10,1520
Sterlin 11,6470 11,8570 11,6960 11,9060

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