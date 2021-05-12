Döviz kurları

İSTANBUL (AA) – İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|8,3000
|8,3010
|8,3410
|8,3420
|Avro
|10,1230
|10,1240
|10,1120
|10,1130
|Sterlin
|11,7070
|11,7650
|11,7560
|11,8150
|İsviçre Frangı
|9,1850
|9,2310
|9,1980
|9,2440
|ANKARA
|ABD Doları
|8,2700
|8,3500
|8,3110
|8,3910
|Avro
|10,0830
|10,1630
|10,0720
|10,1520
|Sterlin
|11,6470
|11,8570
|11,6960
|11,9060