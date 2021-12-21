DÖVİZ KURLARINDA NELER YAŞANIYOR? SADE VATANDAŞ BU SÜREÇTEN NASIL ETKİLENECEK?

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Kur korumalı TL vadeli mevduat nedir? Örtülü faiz nedir? Bu süreçte kaynak nereden sağlanacak? Bu uygulamanın süresi ne kadar olur? Marketteki fiyatlara etki eder mi? Kur bu seviyede kalır mı? Bu uygulama enflasyona sebep olur mu? Ekonomide son durum ne olacak? Önümüzdeki günlerde bizi ne bekliyor? Kenan Taş soruyor, Osman Altuğ, Erhan Usta ve Birol Aydemir cevaplıyor. —

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