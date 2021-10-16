Döviz salgın gibi ruhen öldürüyor

İktidar göreve geldiğinden bu yana yüzde 900 devalüasyon yaşandığını belirten Prof. Dr. Osman Altuğ, “Döviz tıpkı salgın gibi. Her gün binlerce insanı ruhen öldürüyor, fakirleştiriyor” dedi.

Mehtap ÖZCAN ERTÜRK

Türkiye’nin kıdemli iktisatçılarından Prof. Dr. Osman Altuğ, ekonomideki gelişmeleri SÖZCÜ’ye değerlendirdi. Döviz meselesinin Türkiye’nin kronik bir sorunu haline geldiğini belirten Altuğ, “Döviz bana göre Türkiye’de bir salgındır. 50 yıldır çözemediğimiz bir salgın. Bu salgın her gün binlerce insanı ruhen öldürüyor, fakirleştiriyor” dedi.

YÜZDE 900 DEVALÜASYON

Türkiye’de sorunların biriktirildiğini ifade eden Altuğ, “Türkiye’de borç ödeme sorunu yoktur çünkü borcu ödeyemez gelecek nesiller ödesin diye yüksek faizle onlara devrederiz. Açlık birikir mi, işsizlik birikir mi? Sorunları erteleye erteleye borçlar birikti, yeniden borçlandıkça faizler yükseliyor. Bu durumda ‘Faizi düşürüyorum’ diyemezsiniz. Dolara olan talep her saniye artıyor. Tıpkı yağmur duası gibi dolar duasına çıkmak gerekecek” diye konuştu. Altuğ, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ekonominin en önemli kanunu olan arz-talep kanunu gibi yokmuş gibi davranılıyor. ‘Yer çekimi kanununa uymuyorum’ demek ne kadar abes olacaksa arz-talep dengesine müdahale de o kadar abestir. Yer çekimi yokmuş gibi önce 1 . kattan, sonra 2, 3 ve 4. kattan atladık, ölmedik, 5. kata kadar gelip yeniden atladık. Sistem ve yönetim sorunu var. Bu iktidar göreve geldiğinde 1 dolar 1.40 lira seviyesindeydi. Bugün ise 9 lirayı aştı. Yani yüzde 900 devalüasyon yaşandı.”

DELİ GÖMLEĞİ GİBİ

Türkiye’nin 12 Aralık 1999’da ‘Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı’ adı altında ‘düşük kur-yüksek faiz’ modelini benimsediğini, AKP iktidarının ise 2002’de iktidara gelirken ‘Bu IMF modeli, karşıyım’ diyerek oy istediğini hatırlatan Altuğ, “Bu model Türkiye’ye giydirilmiş deli gömleğidir. AKP de ‘Bu gömleği çıkaracağım’ diyerek iktidar oldu. Ancak en sadık temsilcisi olarak bu deli gömleğinin içinde debelenip duruyor” dedi.

“ZOR KAZANIP ABUK SUBUK YERLERDE HARCIYORUZ”

Türkiye’nin döviz ihtiyacının sürekli arttığını söyleyen Prof. Dr. Osman Altuğ, “20 milyon otomobil var, tamamına yakını ithal, çalışması için benzin lazım, o da ithal. Yedek parça da ithal, sigorta poliçesinin bir kısmı da dışarıya gidiyor ve ihracat ithalatı karşılamıyor, buna da dış ticaret açığı diyoruz” dedi ve şöyle devam etti:

“Oysa ihracat kârdır, ithalat giderdir ve aradaki fark zarardır ama zarar demiyoruz. Enflasyon ise tüketim ve üretim arasındaki farktır ama zarar demiyoruz. Dolayısıyla döviz ülkenin en hassas meselesidir. Büyük emeklerle elde ediyoruz ama abuk sabuk yerlerde harcıyoruz.”

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