Dövizde dalgalanma ihale iptal ettirdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, özel bir şirkete yaptıracağı 8 milyon liralık ‘Yangın algılama ve ihbar sistemleri’ ihalesini, döviz kurundaki dalgalanma ve asgari ücret artışını gerekçe göstererek iptal etti.

Veli TOPRAK

İhale kapsamında dövizle ilgili hiçbir alım olmamasına rağmen iptal kararı verilmesi, Kamu İhale Kurumu’na şikayet edildi.

Yaklaşık maliyeti 8 milyon 899 bin lira olan ihaleye YCS firması 8 milyon, D Sistem-PMD Yangın-Milkar İnşaat konsorsiyum firmaları ise 6 milyon 759 bin lira teklif verdi. Bakanlık, 8 Aralık tarihinde ihaleye daha düşük teklif veren 3’lü firmanın teklifini ‘ortaklarından birinin imzası eksik’ diye geçersiz saydı ve işi YCS firmasına verdi.

‘DÖVİZ ARTTI’

Ancak döviz kurunun zirve yaptığı 20 Aralık 2021 tarihinde toplanan İhale Komisyonu, 12 gün önce aldığı kararı iptal etti. Kararda “Döviz kuru ve asgari ücret artışları ile söz konusu ihalede fiyat farkı verilmeyeceği hususları göz önüne alındığında yeni bir ihale yapılması ihtiyacı hasıl olmuştur” denildi.

“Kötü niyet var, kamu yararı gözardı edildi”

– İhaleye verdikleri teklif geçersiz sayılan konsorsiyum firmaları Kamu İhale Kurumu’na şikayette bulundu. Şikayet dilekçesinde, “İdarece şirketimizce sunulan teklifin sağlayacağı kamu yararı göz ardı edilerek, kötü niyetli bir şekilde teklifimizin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilmiş; şikayet başvurumuz ile birlikte YCS’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve ihalenin şirketimiz uhdesinde bırakılması gerekliliğinin anlaşılması ile birlikte ise yine kötü niyetli bir şekilde ihalenin iptaline karar verilmiştir” denildi.