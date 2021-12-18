Dövizdeki artış deniz taşımacılığını vurdu

Vapur işletmecisi TURYOL; enflasyondaki artış, akaryakıta yapılan zamlar ve döviz kurundaki artış nedeniyle bazı seferlerini durdurduğunu açıkladı.

TURYOL’un resmi internet sitesinden TURYOL Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Can imzasıyla yapılan açıklamada, ekonomik gelişmeler nedeniyle bazı seferlerini maliyetlerin karşılanabileceği şartların oluşabileceği süreye kadar durdurduğunu açıkladı.

ENFLASYON, DÖVİZ, AKARYAKIT ZAMMI…

Şirketten yapılan açıklamada şöyle denildi:

* Ülkemizin içinde bulunduğu ağır ekonomik koşulların tetiklediği önlenemez enflasyon artışları, denizde kullandığımız akaryakıta son 1 ay içinde %32, 1 yıl içinde ise %110 oranında uygulanan fiyat artışları, gemilerimizin ihtiyaç duyduğu teknik malzemelerin fiyatlarının dövize endeksli oluşu, dövizin yine 1 yıl içinde yaklaşık %100 artışı yada TL’nin tüm yabancı paralar karşısında olağanüstü değer kaybına uğrayarak devalue edilmesi gibi bir çok faktör artık bizleri maliyetlerimizi karşılayamayacak boyuta getirmiştir.

* Büyük özveri içinde yaz veya kış demeden hizmet ettiğimiz İstanbul kalkışlı Çınarcık ve Esenköy seferlerini,ve Kadıköy(Metro İskele)-Karaköy/Eminönü seferlerin maliyetlerimizin karşılanabileceği şartların oluşabileceği süreye kadar durdurmuş bulunduğumuzu üzülerek belirtmek isteriz.

İlginizi Çekebilir Bursa ve İstanbul arası arabalı feribot dönemi sona eriyor İlginizi Çekebilir Akşener: Akaryakıta gelen tarihi zamları da bitireceğiz İlginizi Çekebilir Benzin, motorin ve LPG’ye büyük zam