Dövizdeki yükseliş yakından izlenecek Merkez Bankası faiz indiriminde zorlanır

Recep GENEL / SÖZCÜ Ocak ayında yıllık enflasyonun yüzde 12.15’e yükselmesiyle birlikte dikkatler Merkez Bankası’nın (MB) faiz politikasına yoğunlaştı. Ocak ayında enflasyonun beklentileri aşmasıyla TL’nin reel getirisi de eksi 0.9’a yükseldi.

Temmuzdan bu yana yapılan son 5 toplantıda 1.275 baz puanlık faiz indirimine giden MB’nin şubat ayında faizi sabit tutmak zorunda kalabileceği ifade ediliyor. MB ocak ayında yaptığı son toplantıda politika faizini yüzde 11.25’e indirmişti.

Reel makul getiriyi gözeteceklerini sık sık dile getiren MB Başkanı Murat Uysal’ın yılın ilk yarısında enflasyonun yüksek seyredeceğine yönelik açıklamaları da para politikasına ilişkin kuşkuların artmasında etkili oldu.

Yılın ilk çeyreğinde enflasyonun çift hanede seyredecek olması TL’nin reel getirisinin de yılın ilk çeyreğinde ekside kalması anlamına geliyor. Bu da yatırım yapmak isteyen yerli ve yabancı yatırımcıların TL’ye kuşkuyla bakmasına neden oluyor.

Ocak ayında enflasyonun beklentileri aşarak yüzde 12.15’e yükselmesi, 19 Şubat’ta yapılacak MB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında nasıl bir adım atılacağına yönelik tartışmaların alevlenmesine neden oldu. Ekonomistler, şubat ayında MB’nin faiz indirimine ara vermek zorunda kalabileceğini dile getiriyor. MB Başkanı Uysal’ın faiz indirimi konusunda nihai kararını vermeden önce döviz kurlarının seyrine odaklanabileceği ifade ediliyor.

KÜResEL KOŞULLAR

QNB Finansbank Başekonomisti Erkin Işık, “Manşet enflasyonunun ikinci çeyrekte kademeli olarak azalmadan önce önümüzdeki iki ay boyunca yüzde 12’nin biraz üzerinde kalacağını öngörüyoruz” diye konuştu.

DOLAR SURiYE’Yi TAKiBE ALDI

Son günlerde İdlib’de yaşanan gelişmeler dolayısıyla Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Suriye’ye yönelik yeni bir askeri harekat düzenleme ihtimalinin giderek güç kazanması doların yukarı yönlü seyrinde etkili oluyor. Dün serbest piyasada dolar günü 5.9830 liradan, Euro ise 6.6040 liradan tamamlarken, bu rakamlar aynı zamanda döviz kurlarında son 2 ayın zirvesine de işaret ediyor.