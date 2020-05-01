Down sendromlu Songül'e karantinada doğum günü sürprizi

KARS (AA) – Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında Malta'dan getirilerek Kars'ta karantinada tutulan down sendromu Songül Şahin'e doğum günü sürprizi yapıldı.

İrlanda ve Malta'dan getirilen 219 Türk vatandaşının, Kovid-19 önlemleri çerçevesinde Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı İpek Yolu Öğrenci Yurdu'ndaki karantina süreci devam ediyor.

Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri yurtta gözlem altında tutulan ve Malta'dan gelen down sendromlu Songül Şahin ile aynı yurtta kalan Orhan Atmaca'ya doğum günü sürprizi yaptı.

Doğum günü hediyelerini de alan Şahin ve Atmaca, Vefa ekibine teşekkür etti.