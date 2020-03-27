Doya Doya Moda setinde corona virüsü önlemi

Corona virüsü salgını nedeniyle birçok set ise durduruldu. Bazı setler ise çalışmayı sürdürüyor. TV8’de her gün 12:15’te ekrana gelen, Gülşah Saraçoğlu, Kemal Doğulu, Seray Sever ve Uğurkan Erez’in jüriliğini üstlendiği Doya Doya Moda çekimlere devam eden programlardan birisi…

Programın Artistik Direktörü Melike Gebeş, bugün Instagram hesabından sette çekilmiş bir fotoğrafı “Siz evde sıkılmayın diye biz çalışıyoruz. Siz evde kalın” notuyla paylaştı.



SET DEZENFEKTE EDİLİYOR

Bunun üzerine set görevlilerine ulaştık. Sette aldıkları tedbirleri sorduk. Çekimlere Çekmeköy’de izole bir mekanda devam ettiklerini belirten yetkililer, şöyle dedi:

“Bir ormanın ortasındayız. Her gün izolasyon ekibi geliyor. Dezenfekte ediyor. Maske ve eldiven kullanıyoruz. Dışarıdaki çekimleri bıraktık. Mesafe kuralını uyguluyoruz. Bütün gerekli tedbirleri aldık. Set ekibinin dışarıyla bağlantısı sıfırlanmış durumda. Kendi evleriyle buraya gidip geliyor. Kıyafetler temizleniyor. Set sokaktaki herhangi bir yerden daha güvenli. Ara verilip, tekrar bir araya gelirsek, daha riskli bir durum oluşur. Diğer insanların kimle temas ettiğini bilemeyeceğiz. Şu anda daha kontrolü bir durumdayız.”