DP lideri bir aylık maaşını corona virüsü ile mücadeleye bağışlıyor

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Gültekin Uysal, “İster TBMM uhdesinde ister TC Devleti’nin oluşturacağı bir fonda Korona Virüs Salgını-Pandemi’si ile mücadele amacıyla öncülük yaparak 1 Milletvekili maaşımı bağışlamak istiyorum” ifadelerini kullandı.

DP lideri Uysal’ın Twitter’dan yaptığı paylaşımlar şöyle:

* Türkiye, büyük travmalar, yıkımlar sonrası ortaya çıkan kuşatıcı ve kapsayıcı iklimi hem karşı karşıya olduğumuz krizi yönetmek hem de birikmiş problemleri çözebilmek için bir ‘Yaratıcı Yıkım’ dinamiğine dönüştürmeli!

* Böyle bir süreçte, Siyasetin aldığı kararların toplumsal karşılığının yüksek olması için özellikle siyasi liderler ve yüksek devlet yöneticilerinin kendi yapmadığı hiçbir tedbir ve fedakârlığı vatandaşlarımızdan istememeleri gerekir.

* Bu anlayış içerisinde ister TBMM uhdesinde ister Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin oluşturacağı bir fonda Korona Virüs Salgını-Pandemisi ile mücadele amacıyla öncülük yaparak 1 Milletvekili maaşımı bağışlamak istiyorum.”