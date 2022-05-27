DP Lideri Serdaroğlu’ndan İGA’yla ilgili çarpıcı iddia

Kılıçdaroğlu’ndan sonra Doğru Parti Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu da bürokratları uyardı. DHMİ bürokratlarına seslenen Serdaroğlu: “İGA’da (İstanbul Havalimanı) astronomik maaşlarla çalışan, oğlunuzu-kızınızı istifa ettirip bu şirketten ayırınız. Aksi takdirde hepinizin isimlerini ve bu şirkete hangi imtiyazları sağladığınızı kamuoyuna açıklayacağız.”

Doğru Parti Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu, son günlerde Atatürk Havalimanı’nın yıkılması tartışmalarıyla yeniden gündeme gelen İstanbul Havalimanı (Istanbul Grand Airport-IGA) ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı.

DP Lideri sosyal medya hesabında paylaştığı mesajlarda şu ifadelere yer verdi:

“İGA’YLA İLİŞKİDE OLAN…”

“İstanbul Havalimanı ihalesi, yapımı ve işletimi sırasında İGA ile doğrudan ilişki içerisinde bulunan kurumu ile bu şirket arasında yapılan herhangi aykırı bir sözleşmeye imza atan veya bu şirket ile yapılan resmi-özel toplantılara katılan, emekli olmuş veya görevde olan bürokratlar!”

“OĞLUNUZ-KIZINIZ KİM VARSA AÇIKLAYACAĞIZ”

İGA’da astronomik maaşlarla çalışan, oğlunuz-kızınız ve birinci derecedeki tüm yakınlarınızı, istifa ettirip bu şirketten ayırınız. Aksi takdirde hepinizin isimlerini ve bu şirkete hangi imtiyazları sağladığınızı kamuoyuna açıklayacağız.

“YAPANIN YANINA KÂR KALMAYACAK”

Doğru Parti, Türk Milletinin bir kuruşunu bile haksızca alan, yetkilerini kötüye kullanan herkesten

Türk yargısında hesap soracaktır.

Bundan böyle yapanın yanına kâr kalmayacak…

İGA’yla yapılan sözleşmede Atatürk Havalimanı’nın kapatılması şartı bulunduğunu, o dönem İGA’nın CEO’su olan ve daha sonra DHMİ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü olarak atanan ve halen bu görevi yürüten Hüseyin Keskin açıklamıştı.