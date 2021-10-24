DP’li Cemal Enginyurt iktidara ateş püskürdü! “Hadi lan oradan!”





Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal partisinin Ankara il kongresinde konuştu. Türkiye’nin içinde bulunduğu durumu "Türk tarihinin gördüğü en büyük yağma hareketi" olarak niteleyen Uysal, şunları söyledi: Maalesef bugün Türkiye, organize bir yağma çetesini elinde rehindir. Kendi evlatlarının geleceklerini 84 milyonun geleceğinden evla görenlerin elinde rehin vaziyettedir. Ülkenin kaynakları, adeta bir parti olmaktan çıkmış, bir kişinin funclup’ı haline gelmiş ve organize bir yağma çetesinin elinde, 20 yıldır Cumhuriyet’in birikimleriyle beraber yarınlarımız ipotek altına alındı. DP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ise şunları söyledi: Karşımızda 20 yıl boyunca ülkeyi yöneten, ama Türkiye’yi 200 yıl geriye götüren bir iktidar var. ‘Eski Türkiye’ diye dalga geçe geçe ülkeyi 200 yıl geriye götürdüler. Bunu bilerek söylüyorum. Biz, dünyanın en itibarlı ülkesiyken biz, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü dünya ayağa kalkıp alkışlarken bugün dünyanın nefret ettiği bir ülke haline geldik. Dolayısıyla biz bu iktidardan kurtulmak zorundayız, bu iktidarın başındaki şahıstan kurtulmak zorundayız. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #cemalenginyurt #demokratparti #erdoğan #haber #gündem #siyaset #politika #yurttaştv